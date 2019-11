Licata, panico per tromba d’aria

Tetti scoperchiati, allagamenti di interi quartieri e molto spavento oggi pomeriggio a Licata, grosso centro dell’agrigentino per una tromba d’aria. Da ore piove a dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Molti danni, fra questi il tetto del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. Molta paura tra gli abitanti. I vigili del fuoco in azione, al momento non si registrano feriti. Sui social decine di fotografie e video della tromba d’aria e dei tetti scoperchiati.

La Protezione civile e i Vigili del fuoco stanno eseguendo sopralluoghi ma il maltempo continua a imperversare.