Un ultimo saluto a Londra. Tomas Berdych ha scelto la capitale inglese per il suo saluto al mondo del tennis giocato. Il tennista ceco, sul quale circolavano da tempo voci su un imminente ritiro, ha dato appuntamento agli appassionati per domenica, a margine della finalissima delle ATP Finals.

It was supposed to be a surprise 🙈😎 #london pic.twitter.com/vBGdMMkxT0 — Tomáš Berdych (@tomasberdych) November 13, 2019

Niente sorpresa, dunque, ma un appuntamento già fissato. Tomas Berdych, trentaquattro anni compiuti a settembre, chiuderà così la sua carriera professionistica. Negli ultimi anni gli infortuni hanno tormentato l’ex baby prodigio, capace, quando era in giornata, di dare filo da torcere a chiunque. Ne sa qualcosa Roger Federer, che contro il ceco ha rimediato alcune delle più scottanti sconfitte della sua carriera. Basti pensare a quella subita ad Atene 2004, da favoritissimo, o a quella di Wimbledon nel 2010, quando Tomas giunse sino alla finale, persa contro Nadal.

Berdych, che ha raggiunto le semifinali in tutte le altre prove dello slam, vanta come best ranking la quarta posizione della classifica ATP, toccata nel 2015. A livello tecnico, la pulizia dei suoi colpi da fondo verrà a lungo ricordata da appassionati e addetti ai lavori, e indicata ai ragazzi come esempio da seguire.