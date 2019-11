Ex Ilva, Berlusconi:” Serviranno soldi pubblici per incapacità del Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Dall’Ilva “non si esce. Ci si entra con i soldi di tutti noi, non credo ci sia altra soluzione. Hanno abolito lo scudo penale. Anche Renzi ha votato per l’abolizione, ma poi ha cambiato idea”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show in onda domani sera su Canale 5, commentando la situazione dell’acciaieria di Taranto e prospettando la possibilità di un ruolo dello Stato nella ristrutturazione.“Come andrà a finire? Non lo so, francamente. Purtroppo, penso che sull’Ilva e, probabilmente anche su Alitalia, ci dovrà essere un intervento con i nostri soldi. Coi soldi pubblici. Questo per l’incapacità di questi signori al governo di risolvere altrimenti i problemi e le situazioni difficili”, ha poi proseguito Berlusconi parlando a margine della registrazione.(ITALPRESS).