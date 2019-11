Ex Ilva, Patuanelli: “Arcelor Mittal non ha il diritto di recesso”

Mittal non sta rispettando il piano industriale“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso di una conferenza stampa al Mise, parlando dell’ex Ilva di Taranto. “Il rispetto del piano industriale è un elemento contrattuale”, ha spiegato Patuanelli “C’è un dato certo,“. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso di una conferenza stampa al Mise, parlando dell’ex Ilva di Taranto. “Il rispetto del piano industriale è un elemento contrattuale”, ha spiegato, che ha aggiunto: “Noi pretendiamo da Mittal il rispetto dell’impegno. Dobbiamo risolvere il problema principale, che è la continuità produttiva. Per noi il Piano A, B e C è Mittal. Il sistema Paese deve rispondere”.

“Il diritto di recesso non c’è. Già questo imporrà a Mittal di tornare“, ha sottolineato il ministro. Portare la questione in tribunale “sarebbe la battaglia legale del secolo – ha aggiunto – -. Speriamo in un barlume di saggezza che porti Arcelor Mittal a più miti consigli”.