Friends, torna la sit com più amata? I sei “amici” hanno detto sì

Dopo quindici anni e mezzo dalla messa in onda dell’ultima puntata, si torna a parlare di un ritorno di Friends, la sit com americana più amata di sempre, non soltanto negli Stati Uniti.

In America si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno dei sei amici, Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Joey e Chandler che poco più di 25 anni fa, era il settembre del 1994, debuttavano sulo schermo dal famosissimo appartamento del Queens.

Secondo The Hollywood Reporter, le sei star principali e i creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman, sarebbero in trattative per una reunion, traslocando dalla NBC alla HBO Max, il nuovo servizio di video on demand che farà concorrenza a Netflix, appartenente sempre alla WarnerMedia.

Secondo HR, “un accordo è tutt’altro che concluso e i contratti con il cast e i creativi devono ancora essere stipulati e c’è il rischio che i colloqui possano svanire e l’intero concept potrebbe andare in pezzi”. Ma la notizia è che il cast sarebbe pronto a tornare in scena, coi sei attori disposti a reindossare i panni dei personaggi che li hanno resi famosi in tutto il mondo.

Basti dire che la serie va ancora in onda sui canali satellitari di Fox e su Netflix, che però lascerà a fine anno, proprio per approdare su HBO Max, per un costo di 425 milioni di dollari per cinque anni.

Nelle settimane scorse, un post di Jennifer Aniston, la Rachel della sit com, con tutti i suoi ex compagni di avventura, aveva fatto sognare i fan della serie, ancora milioni in tutto il mondo, ma l’attrice aveva negato ogni ipotesi di reunion, pur ammettendo durante la sua apparizione allo show di Ellen DeGeneres: “Ci piacerebbe che ci fosse qualcosa, ma non sappiamo cos’è quel qualcosa. Quindi ci stiamo solo provando. Stiamo lavorando a qualcosa “.