John Legend è l’uomo più sexy del mondo, lo dice People

La rivista People martedì ha nominato il cantante John Legend come “uomo più sexy del 2019”. Il 41enne cantante di Springfield, nell’Ohio, sposatosi sei anni fa sul lago di Como con Christine Teigen, secondo la patinata rivista americana “è diventata una delle più grandi star di Hollywood rimanendo la più semplice sulla terra come mai”.

Dopo aver portato a casa il suo primo Grammy nel 2006 con il suo album di debutto Get Lifted , del 2004, Legend si è confermato ad altissimi livelli di vendite e di gradimento, grazie al suo stile elegante, quasi felpato, giocando su una voce ammaliante e su un aspetto decisamente affascinante. Ha vinto un Golden Globe, nel 2015, per la colonna sonora di Selma – La strada per la libertà, un Emmy e un Oscar, sempre per lo stesso lavoro.

Il cantante ha commentato sorpreso il premio: “Ero eccitato, ma ero un po ‘spaventato allo stesso tempo perché c’è molta pressione. Tutti mi guarderanno per vedere se sono abbastanza sexy da detenere questo titolo”. Decisamente in linea con la modestia che caratterizza il personaggio.

La moglie di Legend, Chrissy Teigen , ha twittato : “Il mio segreto è svelato. Ho realizzato il mio sogno di avere il più sexy uomo del mondo !! Un onore !!!”

John Legend è il 34esimo Uomo più sexy del mondo di People, che consegnò il primo riconoscimento nel 1985 a Mel Gibson. L’ultimo, prima di Legend era stato l’attore inglese Idris Elba. Per due volte, il riconoscimento è stato assegnato agli attori Richard Gere Johnny Depp e Brad Pitt, i soli ad averlo ottenuto.