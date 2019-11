Salvini: “Nel Governo una guerra tra bande”

“Non so se Conte, Di Maio o Zingaretti si stanno rendendo conto del danno incalcolabile che stanno causando ai nostri figli che pagano la voglia di poltrone di questi fenomeni. Noi presentiamo proposte e spero ci ascoltino, sempre se sopravvivono alla guerra tra bande che ormai è quotidiana”. Lo ha detto il segretario federale della Lega Matteo Salvini nel corso di un incontro con la stampa alla Camera.

“Stanno facendo più danni della grandine e quando torneremo al governo, non vorrei operare in condizioni di emergenza. Il danno Ilva è un segnale devastante a livello mondiale, dice che l’Italia non è un paese serio”, ha aggiunto Salvini. Riguardo alla legge di bilancio, “i nostri capigruppo stanno facendo un’enorme sforzo per migliorare una manovra fatta da incapaci di intendere e di volere – ha sottolineato il leader leghista -. Non ho capito se al governo ci sono o ci fanno”. (ITALPRESS)