Tumore al seno, un vademecum per i “caregiver”

Si chiama "Dammi la mano" ed è il primo vademecum appositamente pensato e scritto per i "caregiver", quelle figure silenziose che stanno accanto alle donne colpite dal tumore al seno, una patologia che colpisce una donna su nove, 53mila l'anno. La pubblicazione, realizzata a cura di Europa Donna Italia – il movimento per la prevenzione e la cura del tumore al seno, nato da un'idea di Umberto Veronesi – è stata presentata nel corso di una serata dedicata al 25esimo anniversario dell'associazione, al Teatro Dal Verme di Milano.

Il vademecum nasce da un’idea e dagli scritti della psicologa Cristiana Rinaldini che, basandosi su un’esperienza personale, ha costruito un manuale informativo, completo di strumenti per il supporto pratico e psicologico, in grado di offrire istruzioni e raccomandazioni utili per la quotidianità di chi è vicino alla donna con tumore al seno. Il documento affronta in modo sintetico, ma chiaro, alcuni temi connessi alla figura del caregiver, come il rapporto con le parole “proibite” come cancro e tumore, il momento della diagnosi, i compiti del caregiver, le fasi della malattia e i consigli utili su come affrontare le diverse situazioni.