Sconfitta esterna per gli Spurs nell’Nba, solo 2 punti di Belinelli

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto texano si è arreso con il punteggio di 129-114 ai Minnesota Timberwolves, trascinati dai 30 punti di Andrew Wiggins e dai 28 di Karl-Anthony Towns; per la guardia bolognese, solo 2 punti, 1 rimbalzo e 2 assist in 20 minuti di impiego. Vittoria interna di Houston Rockets, che superano i Los Angeles Clippers per 102-93 con una prova ‘monstre’ di James Harden, capace di terminare a referto con un bottino personale di 47 punti. Successo casalingo anche per i Memphis Grizzlies, che superano in volata per 119-117 i Charlotte Hornets. Altri risultati: Orlando Magic-Philadelphia 76ers 112-97; Boston Celtics-Washington Wizards 140-133; Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 120-94; Portland Trail Blazers-Toronto Raptors 106-114.(ITALPRESS).