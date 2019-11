Credem punta su Firenze, obiettivo 150 milioni di raccolta in due anni

FIRENZE (ITALPRESS) – Mille nuovi clienti, 150 milioni di euro di nuova raccolta e 15 nuovi professionisti. Sono questi gli importanti obiettivi di crescita che Credem, tra i principali e più solidi istituti bancari nazionali con oltre 600 filiali e 1,2 milioni di clienti a livello nazionale, punta a raggiungere entro i prossimi due anni a Firenze. Questi obiettivi sono in linea con la strategia di crescita del gruppo a livello nazionale basata anche su investimenti su piazze ad elevato potenziale come Firenze, città in cui è stato inaugurato nei giorni scorsi un nuovo centro finanziario dedicato alla consulenza alla clientela affluent e private. Il nuovo ufficio in via De’ Tornabuoni 9 ha l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’istituto nell’area, incrementando la conoscenza del brand dell’istituto grazie alla presenza in una location di grande prestigio nel cuore della città. Ad oggi a Firenze sono presenti sette tra filiali e centri finanziari Credem, a cui si aggiungono nella provincia le filiali di Scandicci e Casellina, oltre agli uffici dei consulenti finanziari.“L’apertura del nuovo centro finanziario di Firenze – afferma Francesco Ferrarini, direttore territoriale Credem – ci consente di consolidare la nostra presenza in un’area che esprime vivacità ed importanti prospettive di crescita. Vogliamo essere il partner di riferimento per i nostri clienti”, ha proseguito Ferrarini, “fornendo una consulenza professionale e specializzata per rispondere a tutte le esigenze legate al benessere finanziario dei nostri clienti, dalle famiglie alle imprese. Abbiamo importanti obiettivi di crescita e continueremo a investire sul territorio per rafforzare la nostra presenza”.(ITALPRESS).