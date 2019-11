La vigilanza delle forze dell’ordine per Antonio Conte. Una lettera anonima con minacce e proiettile, ricevuta dal tecnico dell’Inter. . Una misura, rivela il Corriere della Sera, resa necessaria dopo la, ricevuta dal tecnico dell’Inter.

Minacce e proiettile per Conte, vigilanza per il tecnico dell’Inter

L’ex ct della Nazionale ha presentato denuncia contro ignoti, la società nerazzurra è stata messa al corrente della vicenda e le forze dell’ordine hanno già analizzato il contenuto delle minacce ed esaminato la pallottola.

Per l’allenatore è stato stabilito un livello di vigilanza non particolarmente alto. “Il materiale – scrive il Corriere della Sera – verrà sottoposto a tutte le analisi scientifiche e a tutti i possibili accertamenti per cercare di dare un’identità all'”anonimo”, ma per il momento sembra niente altro che l’azione di un mitomane”.

“Il livello di rischio viene ritenuto molto basso, ma si è deciso comunque di prevedere quel livello di vigilanza aggiuntivo, più che altro a scopo di precauzione”.

(ITALPRESS).