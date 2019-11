Paesaggi imbiancati come quelli delle fiabe. Madonna di Campiglio, in questi giorni di intense nevicate, si è ricoperta di bianco. Così la stagione invernale può partire in modo celere: piste aperte dal 16 novembre.

Anche Pinzolo e Val Rendena protagoniste della nevicata copiosa. Se in paese, a Madonna di Campiglio, si contano 50 cm di neve, sulle piste in quota si arriva ad un metro.

Oltre un metro di neve a Madonna di Campiglio, piste aperte e scenari da fiaba

Se volete immergervi in un’ambientazione da fiaba o se siete degli appassionati sciatori, per voi è il momento giusto per recarvi a Madonna di Campiglio. Le Funivie, infatti, hanno ufficializzato il cronoprogramma di apertura: si parte con la zona del Grostè che sarà accessibile agli sciatori il 16 e 17 novembre e quindi il weekend successivo del 23 e 24.

Ma non finisce qui. Le nevicate di novembre hanno regalato un inizio di stagione invernale davvero promettente. Così dal 30 novembre in poi, l’intera area di Campiglio sarà fruibile da sciatori, snowboarder e rider. Seguiranno, a partire dal 5 dicembre 2019, le aperture delle aree di Folgarida Marilleva e di Pinzolo.

Da tempo non si vedeva tanta neve nel mese di novembre. Grazie alle nevicate intense di questo periodo, gli addetti delle tre società funivie – Madonna di Campiglio, Pinzolo e Folgarida Marilleva – sono al lavoro a bordo dei mezzi battipista per preparare al meglio gli oltre 150 chilometri di piste sci ai piedi.

La nevicata di metà novembre prelude dunque a una celere apertura di tutta la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta: oltre 150 km di piste (108 tracciati, 58 impianti di risalita, 4 snowpark) circondati dalla straordinaria bellezza delle Dolomiti di Brenta-Patrimonio dell’Umanità e dell’Adamello-Presanella.

Tutto pronto quindi per la stagione sciistica di Madonna di Campiglio. Se, invece, non siete appassionati di sport ma degli inguaribili romantici, potete semplicemente godervi i meravigliosi paesaggi imbiancati e gli scenari da favola che la neve ha regalato in anticipo.