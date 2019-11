Maltempo, a Pisa si monitora l’Arno: attesa la piena in serata

PISA (ITALPRESS) – Riunione del Centro coordinamento soccorsi provinciale di Pisa stamani alle 6. Disposto l’avvio, in via precauzionale, di alcune delle misure previste dal piano di protezione civile per fronteggiare l’eventuale piena dell’Arno, che i modelli prevedono per la città nel periodo compreso fra il tardo pomeriggio e la sera.Saranno circa 170 i militari impiegati per le operazioni che, partite alle prime luci dell’alba, andranno avanti per tutta la giornata, con l’ausilio di squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.La situazione del fiume è costantemente monitorata.(ITALPRESS).