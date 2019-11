ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato. Completiamo l’opera e chiudiamo il cerchio, possiamo essere ancora più ambiziosi”. Lo dice il Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera. “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari diperché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato. Completiamo l’opera e chiudiamo il cerchio, possiamo essere ancora più ambiziosi”. Lo dice il premier in un colloquio con il Corriere della Sera.

Conte “Meno tasse nella Manovra, la maggioranza aiuti me e Gualtieri”

“Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsità che questa possa essere descritta come una manovra che aumenta le tasse – aggiunge il presidente del Consiglio -. La pressione fiscale infatti non è aumentata. Deve vincere la verità, contro le mistificazioni e le menzogne”.

Conte sottolinea come le tasse siano “appena il 5 per cento” di una manovra da 30 miliardi, e ricorda le “numerose misure a favore delle famiglie e delle imprese, i tre miliardi ai lavoratori e i tre come superbonus”.

(ITALPRESS).