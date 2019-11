A scuola di internet con Tim, seconda tappa nel Palermitano

BAGHERIA (PALERMO) (ITALPRESS) – Dopo Marsala, ha fatto tappa a Bagheria, cittadina alle porte di Palermo, l’Operazione Risorgimento Digitale di Tim. Una “scuola mobile digitale” staziona da oggi in piazza Garibaldi, proponendo ai cittadini corsi gratuiti fino al 13 dicembre, corsi che hanno l’obiettivo di insegnare a sfruttare le potenzialità della Rete.“E’ la seconda tappa di questo importantissimo progetto con cui Tim vuole includere quella parte della popolazione che oggi non accede ai servizi internet – ha detto Marco Battisti, responsabile Operations Area Sud di Tim -. Vogliamo accogliere i cittadini nel nostro truck, dove avranno la possibilita’ di attivare lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale. E ci sarà per loro la possibilità di seguire corsi mirati per approfondire le tematiche legate al mondo internet”.I corsi nelle prossime settimane saranno indirizzati anche a pubblica amministrazione e piccole e medie imprese.All’interno della scuola mobile, che anticipa l’avvio delle lezioni in una vera aula, i cittadini potranno chiedere informazioni, attivare i servizi digitali e assistere a brevi lezioni. I corsi veri e propri si terranno invece in aula, dal 25 novembre al 13 dicembre.Il progetto raggiungerà 1 milione di persone attraverso un intenso programma di formazione gratuito nelle 107 province italiane, e vedrà impegnati circa 400 formatori Tim che offriranno oltre 20 mila ore di lezioni, coinvolgendo anche associazioni, centri di aggregazione e incontro territoriali, polisportive e centri anziani.(ITALPRESS).