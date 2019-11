Asp Trapani, al via ‘Settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili’

“La promozione della salute è uno degli obiettivi principali dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani – ha detto il direttore generale, Fabio Damiani -. In questa ottica diventa di fondamentale importanza informare i cittadini sull’importanza e sulla gravità delle malattie sessualmente trasmissibili”.

Con questo scopo l’Asp di Trapani in occasione della ‘Settimana della prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmesse 2019’ in programma da lunedì 25 a domenica 1 dicembre 2019, mette in campo professionalità e strutture a disposizione dei cittadini, così come anche previsto dal programma di iniziative coordinate dall’Assessorato regionale per la Salute.

Al via ‘Settimana della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili’

Il programma, curato dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione (Servizio 5 – Promozione della Salute) servirà anche a raccogliere i dati di prevalenza sulle malattie sessualmente trasmissibili che aggiorneranno il quadro della frequenza nella popolazione.

Durante la settimana di iniziative, rivolte in particolare alla popolazione in fascia d’età compresa tra i 18 e i 40 anni, sarà possibile effettuare esami gratuiti di screening ematico per epatiti virali, sifilide, Hiv, tampone vaginale, uretrale o esame delle urine per la ricerca di clamidia anche senza richiesta del medico, oltre ad attività di consulenza medica, psicologica, informazione e screening gratuiti per tutti i cittadini.

I punti di accesso sul territorio trapanese si trovano nei seguenti consultori:

– Trapani, via Marino Torre,216 – tel.0923 20962

– Erice, Cittadella della Salute Palazzo Carrubbo – tel. 0923 472387

– Marsala, ex ospedale – tel. 0923 71223

– Marsala Bosco, via Trapani, 346 – tel. 0923 968200

– Mazara del Vallo, via Castelvetrano,28 – tel. 0923 901617

– Alcamo, via Madonna del Riposo,151/B – tel.0924 28793

– Castelvetrano, via Brandimarte,9 – tel.0924930269