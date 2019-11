Nba, Gallinari non basta a Oklahoma City, bene i New Orleans di Melli

ROMA (ITALPRESS) – Non basta un super Danilo Gallinari a evitare la sconfitta di Oklahoma City nella regular-season dell’Nba. Nella notte italiana, la 31enne ala piccola di Sant’Angelo Lodigiano mette a segno 25 punti (con 6 rimbalzi e 1 assist) in 31 minuti di impiego ma i Thunder si arrendono per 112-107 ai Los Angeles Lakers, trascinati dai 34 punti di Anthony Davis, top-scorer dell’incontro.

Un altro record per LeBron James: 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, primo nella storia dell’Nba a infilare una tripla doppia contro tutte e trenta le franchigie. Buona performance di Nicolò Melli, autore di 14 punti (più 6 rimbalzi e 4 assist) in 28 minuti nel successo dei New Orleans Pelicans per 115-104 sui Portland Trail Blazers del debuttante Carmelo Anthony (10 punti). Affermazione esterna dei Golden State Warriors, che espugnano per 114-95 il parquet dei Memphis Grizzlies, mentre i Sacramento Kings mettono al tappeto i Phoenix Suns per 120-116.

