Tragica esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto, almeno 4 morti

È di almeno 4 morti il drammatico bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una fabbrica di giochi d’artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Si cerca fra le macerie. Come riporta Rainews, due i mezzi dei vigili del fuoco impegnati: uno da Milazzo, l’altro arrivato da Patti. Sul luogo i carabinieri.

Nella fabbrica di Vito Costa e dei figli in contrada Cavalieri la prima vittima identificata è Venera Mazzeo, 71 anni, la

moglie del titolare. Ma il bilancio delle vittime potrebbe considerati i dispersi. Nella zona si è sentito un boato avvertito fino a Milazzo.