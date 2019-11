Vanessa Incontrada posta uno scatto sexy sul suo profilo Instagram e fa impazzire il web. Una pioggia di like e di complimenti. Non solo, tra i tanti commenti, infatti, spicca quello di Massimo Boldi. “Femmina sublime“, scrive.

Vanessa Incontrada, lo scatto sexy fa impazzire il web e… Massimo Boldi

L’artista è sempre al centro degli attacchi degli hater per le forme rotonde del suo corpo. Vanessa Incontrada, però, ha sempre risposto con la professionalità e la solarità che la caratterizzano. D’altra parte non si può certo dire che non sia una donna bella.

A dispetto degli stereotipi di bellezza, arriva una reazione del web che conferma quanto Vanessa Incontrata abbia un corpo mozzafiato. È bastato un semplice scatto postato sui social. Sexy ma non volgare, che lascia intravedere ma non mostra del tutto.

“La camicia è sua“. Poche righe nel post accompagnate da un’emoticon imbarazzata e da una foto sexy. Vanessa Incontrada su Instagram si mostra sul letto appena sveglia, facendo letteralmente impazzire gli ammiratori. Camici sbottonata sul petto nudo ma coperto, capelli sciolti e sguardo ancora sognante rivolto altrove. Poi un saluto affettuoso e simpatico ai fan: ‘besitos amigos‘.

Piovono a valanga una numero infinito di like e commenti positivi per l’artista. “Sei stupenda”, scrive qualcuno, “sei stratosferica, sei bellissima, sei affascinante, tu sei…” rimane in sospeso il commento di un utente. E, ancora, “sei una stella di prima grandezza assoluta”, scrive ancora un altro. Gli ammiratori non frenano i complimenti e Vanessa li merita tutti.

Tra i tanti commenti, spicca quello di Massimo Boldi. “Femmina sublime, compleanno” le scrive ma subito si corregge. “Complimenti, non compleanno” e l’applauso, stavolta per Cipollino, dai fan scatta all’unisono.