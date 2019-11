Conte: “Da Salvini sovranismo da operetta”. La replica: “Bugiardo”

“Sembra un delirio collettivo. Oggi abbiamo scoperto che c’è il Mes, un negoziato da un anno e rotti che è in corso. Questo delirio collettivo è stato suscitato dal leader dell’opposizione, lo stesso che qualche mese fa partecipava ai tavoli dove si discuteva proprio del Mes. Da marzo a giugno 2019 abbiamo avuto vertici di maggioranza con i massimi esponenti della Lega, quattro incontri in cui abbiamo discusso di Mes, del negoziato e di tutti i risvolti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Arezzo, a margine dell’Assemblea Nazionale dell’Anci, in merito alle polemiche politiche sulla riforma del Mes, il fondo Salva Stati dell’Unione Europea.

Conte contro Salvini sul Mes

“Oggi la stessa persona e lo stesso partito scopre il Mes e grida allo scandalo. Questo è un atteggiamento irresponsabile – ha aggiunto -. È giusto che i cittadini pretendano dal Governo un atteggiamento responsabile, come lo è il Governo sedendosi ai tavoli, difendendo gli interessi nazionali in modo serio, rigoroso, studiando i dossier. Quando invece si partecipa ai tavoli a propria insaputa e poi si fa finta di nulla e si assumano questi atteggiamenti non è responsabile. Pretendo un’opposizione seria e credibile, così si difendiamo tutti gli interessi nazionali, maggioranza e opposizione, altrimenti è un sovranismo da operetta”.