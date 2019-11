Inter, Conte: “Emergenza sia stimolo. Minacce? No comment”

“È inevitabile che durante la sosta possa diventare difficile lavorare e preparare la sfida che bisogna affrontare. Per quel che riguarda i recuperi, rimangono indisponibili Sensi, Gagliardini e Asamoah, oltre a Politano e Sanchez“. Così il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida di campionato sul terreno del Torino.

“Dobbiamo stringere i denti, siamo ancora in grande emergenza, ma questo deve essere uno stimolo ulteriore – ha aggiunto in conferenza stampa il mister nerazzurro – Bisognerà tirare fuori ancora di più del massimo per sopperire a questa situazione. Abbiamo sette partite importanti prima di Natale e dovremo cercare di fare del nostro meglio in campionato e in Champions League, sapendo che non sarà semplice passare il turno in Europa. Sapevamo però dall’inizio che non sarebbe stata una stagione semplice”.