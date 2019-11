Iren sul podio del Grand Prix Feiea 2019

Il Gruppo Iren e’ salito sul podio europeo della comunicazione interna al Grand Prix Feiea 2019 a Zurigo. Iren e’ stata inserita nella shortlist di 5 aziende nella Class 1, la piu’ prestigiosa tra quelle decise dall’Associazione europea per la comunicazione interna. La multiutility e’ stata selezionata grazie a un progetto che ha coinvolto attivamente tutti gli oltre 7.000 dipendenti del Gruppo.

Il progetto partiva dalla definizione da parte dei 400 manager dell’azienda di vision, mission e valori, e ha preso il via dapprima con un’informazione a tutti i dipendenti del Gruppo attraverso news su intranet, video messaggi del top management, video brochure e brochure cartacee. In seguito, e’ stata prevista la creazione di gruppi di lavoro misti in termini di competenze, aree di attivita’ ed eta’, chiamati a elaborare idee creative e proposte per veicolare in azienda i valori del Gruppo con modalita’ innovative e ingaggianti.

“Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, un risultato che premia le competenze e la passione per il lavoro di squadra della Direzione Comunicazione e di tutto il Gruppo”, ha affermato il direttore della Comunicazione del Gruppo Iren, Roberto Veronesi. (ITALPRESS)