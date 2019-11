Maltempo in Liguria, allerta rossa a Genova

E’ scattata la fase d’allarme per i due rii, il Riscarolo ed il Fegino in Val Polcevera, a Genova, che sono esondati. La zona è stata vietata al traffico. Strade allagate e scuole chiuse. La Protezione Civile invita a non uscire di casa.

La zona è poco più a nord dell’area interessata dal crollo del Ponte Morando. L’allerta meteo rossa è scattata la scorsa mezzanotte mentre cadevano forti piogge che sono previste per 36 ore consecutive. Attese anche forti mareggiate con onde alte. Allarme arancione nello Spezzino. (ITALPRESS).