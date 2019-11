“Se il Movimento e’ forte e compatto, il Governo è forte compatto. Siamo la prima forza politica di maggioranza in Parlamento e necessariamente abbiamo il dovere di essere forti, compatti e coesi perché in questo modo il governo è forte compatto e coeso”. Lo ha detto il Luigi Di Maio, a Grammichele per la terza giornata del suo tour in Sicilia. . Siamo la prima forza politica di maggioranza in Parlamento e necessariamente abbiamo il dovere di essere forti, compatti e coesi perché in questo modo il governo è forte compatto e coeso”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del M5S, a Grammichele per la terza giornata del suo tour in Sicilia.

Di Maio “Se M5S è forte lo è anche il Governo”

“Ci sono tante cose da cambiare in Italia, siamo pronti a fare un contratto di governo serrato per dire agli italiani che facciamo determinati progetti e approviamo determinate leggi in precisi momenti dell’anno. Adesso è il momento di prendere il largo. Perché se deve durare tre anni questo governo, deve avere tappe serrate sulle leggi da approvare come ad esempio l’acqua pubblica, il salario minimo, la sanità. Sediamoci al tavolo, facciamo un contratto di governo e questo esecutivo durerà tre anni”, ha concluso.

(ITALPRESS).