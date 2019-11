Nadal regala la sesta Coppa Davis alla Spagna, Canada ko 2-0

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Spagna di Rafael Nadal ha vinto oggi la finalissima della Coppa Davis 2019, la prima targata Kosmos, giocata con il nuovo format sui campi in veloce indoor della Caja Magica di Madrid. Proprio il numero uno del mondo, dopo il successo di Roberto Bautista-Agut su Felix Auger-Aliassime, ha regalato il secondo e decisivo punto della finalissima contro il Canada al team iberico, battendo Denis Shapovalov (15 della classifica Atp) col punteggio di 6-3 7-6 (7). Successo quindi per 2-0 della Spagna e doppio ininfluente ai fini dell’assegnazione della insalatiera. Per la squadra iberica è il sesto trionfo in Coppa Davis.In trionfo a Madrid Rafael Nadal, commosso con lacrime di gioia, che ha vinto in questa settimana di Davis tutti gli incontri giocati: ben 5 singolari e 3 doppi. Trionfo e lacrime, questa volta non di gioia, pure per Roberto Bautista-Agut, che ha conquistato oggi il punto dell’1-0 sul Canada, battendo Felix Auger-Aliassime per 7-6 (3) 6-3. Il numero due della Spagna ha perso in settimana il papà ed è tornato alla Caja Magica ieri per partecipare prima da tifoso e poi da protagonista al successo del suo team, completato da Marcel Granollers, Feliciano Lopez e Pablo Carreno Busta e guidato dalla panchina da Sergi Bruguera.(ITALPRESS).