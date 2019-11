Piero Ferrari “L’obiettivo è tornare sul tetto del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Obiettivo è vincere ancora e tornare sul tetto del mondo. Ci teniamo tutti e io come tutti gli altri che qui lavorano duramente tutti i giorni, che sono una grande squadra!”Sono le parole di Piero Ferrari, Vice presidente della Ferrari e figlio del grande Enzo, in una intervista a Extratime, il programma sportivo di Radio1 Rai a cura di Paolo Zauli e Massimiliano Graziani, con la regia di Ombretta Conti, in onda ogni domenica mattina alle 7.15.“In ogni epoca ci sono stati dei piloti con cui mio padre ha avuto un feeling e che ha amato molto – ha proseguito – Negli anni 50 Alberto Ascari che è stato l’unico italiano a vincere dei titoli mondiali. Negli anni ’70 Nicky Lauda, perché mio padre amava molto provare piloti giovani, lanciarli nella Formula 1 e farli diventare dei campioni e negli anni ’80 Michele Alboreto: l’italiano che tornava a pilotare una Ferrari…e mi parlava anche di Guy Moll, un pilota che sarebbe potuto diventare più veloce di Nuvolari”. “Per vincere in formula 1 – continua Piero Ferrari – devi avere il pilota che non faccia errori e che sappia utilizzare il 100 per cento della prestazione della macchina…e la macchina che dia il 100 per 100 dal primo all’ultimo giro…e anche la squadra, perché anche la strategia è molto importante, come importanti i Pit stop e saper utilizzare le gomme al meglio…Oggi c’è una competizione talmente serrata che se non hai il massimo di tutto non riesci a vincere…”.(ITALPRESS).