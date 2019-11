Serie A, Lecce-Cagliari rinviata per maltempo

Alla fine, ha prevalso il maltempo. Lecce-Cagliari, posticipo domenicale della giornata di Serie A, è stata rinviata a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città pugliese. La decisione è stata presa dall’arbitro romano Mariani, di concerto con i capitani Lucioni e Nainggolan. L’idea iniziale del fischietto era quella di provare a far scendere in campo le due squadre, ma i sopralluoghi hanno testato l’impossibilità di giocare.

Ancora da verificare, al momento, la data per il recupero del match. Lecce e Cagliari potrebbero tornare in campo già domani alle 15, prima di SPAL-Genoa. Il problema, però, è ancora il maltempo. La pioggia scenderà copiosa su Lecce anche domani, e non è detto che sarà effettivamente possibile giocare domani.