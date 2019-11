Louis Vuitton SE (LVMH) e acquisirà Tiffany per 135 dollari per azione in contanti, per una transazione dal valore di circa 14,7 miliardi di euro o 16,2 miliardi di dollari. LVMH Moët HennessySE (LVMH) e Tiffany & Co. hanno annunciato che le società hanno concluso un accordo definitivo con il quale LVMHper 135 dollari per azione in contanti, per una transazione dal valore di circa 14,7 miliardi di euro o

Louis Vuitton Acquista Tiffany per 16,2 miliardi di dollari

L’acquisizione di Tiffany – si legge in una nota – rafforzerà la posizione di LVMH nella gioielleria e aumenterà ulteriormente la sua presenza negli Stati Uniti. L’aggiunta di Tiffany trasformerà la divisione orologi e gioielli di LVMH. La transazione dovrebbe concludersi verso la metà del 2020 ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l’approvazione degli azionisti di Tiffany e la ricezione delle approvazioni normative.

Bernard Arnault, presidente e Ad di LVMH, ha commentato: “Siamo lieti di avere l’opportunità di dare il benvenuto a Tiffany, un’azienda con un patrimonio senza pari e una posizione unica nel mondo della gioielleria globale, nella famiglia LVMH”.

Per Roger N. Farah, presidente del Cda di Tiffany, “a seguito di una revisione strategica che includeva un processo interno ponderato e una consulenza esterna esperta, il Consiglio ha concluso che questa transazione con LVMH offre un entusiasmante percorso in avanti”. Alessandro Bogliolo, Ad di Tiffany, ha dichiarato: “Questa transazione, che si verifica in un momento di trasformazione interna per il nostro marchio, fornirà ulteriore supporto, risorse e slancio per quelle priorità. Come parte del gruppo LVMH, Tiffany raggiungerà nuovi traguardi”.

