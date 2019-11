Comparto edilizia, legno-arredo e turismo chiede il tax credit

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la sospensione di un anno, è ora di approvare il Tax Credit una misura in grado di dare ossigeno a un settore così importante per il Made in Italy, come l’industria alberghiera, promuovendo riqualificazione e risparmio energetico delle nostre città”. Così, in una nota congiunta, Confindustria Alberghi, Ance e FederlegnoArredo. “La misura – spiegano – consente infatti di accedere a un credito d’imposta del 30% delle spese sostenute, fino a un massimo di 200mila euro con ricadute positive sull’intero comparto dell’edilizia e del legno-arredo. Riqualificare un albergo, riducendo l’impatto energetico e applicando i principi della sostenibilità, significa infatti promuovere una moderna concezione del turismo 4.0 e in cui qualità dei dettagli, ricerca e design rappresentano di per sé un’attrattiva turistica, contribuendo a riqualificare spazi urbani. L’auspicio – concludono – è che l’emendamento possa trovare l’approvazione trasversale del Parlamento per dare un segnale concreto al settore e a tutta la filiera dell’edilizia che, un Paese come il nostro, deve saper valorizzare per un’offerta turistica altamente competitiva e innovativa”.(ITALPRESS).