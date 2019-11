Il premier Giuseppe Conte è stato paparazzato insieme ad Olivia Paladino. Sembra che le voci di una crisi tra i due siano quindi superate. Ma ne siamo proprio sicuri?

Il premier Conte e Olivia Paladino paparazzati insieme dopo la crisi

Eppure si parlava quasi con certezza di una rottura tra Giueseppe Conte e Olivia Paladino. Addirittura, il sito “Dagospia”, spesso anticipatore di molti pettegolezzi, faceva riferimento ad un trasloco imminente del premier dall’attuale abitazione agli alloggi di Palazzo Chigi.

Questa voce inoltre veniva avvalorata dalla ristrutturazione dei bagni della residenza istituzionale. Come se si preparasse ad accogliere un premier single. Al momento, però, sembra che Conte e la Paladino non si siano ancora lasciati.

A paparazzarli insieme è stato il settimanale “Chi“, in edicola da mercoledì 27 novembre. Dalle foto pubblicate, i due appaiono sereni e non c’è alcuna ombra di crisi. Sono una normale coppia unita mentre fa la spesa insieme e, nonostante non ci siano scambi particolarmente affettuosi, tra loro sembra regnare l’armonia.

Scongiurato il pericolo di una rottura tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino? È ancora presto per dirlo. Secondo qualcuno, infatti, questa spesa in un supermercato sotto casa di lei in realtà potrebbe essere frutto di un’abile strategia di comunicazione firmata dal portavoce di Conte, Rocco Casalino.

Non sappiamo quale sia la verità ma intanto i due sono apparsi ancora insieme. Conte indossa giacca e cappotto ma è senza cravatta. Il premier inoltre si mostra affettuoso con la Paladino, in jeans e cappottino molto informale. Non ci sono effusioni particolari tra i due ma il Primo Ministro si è lasciato andare a qualche tenerezza verso la donna.

Sarà solamente il tempo a dimostrare se le voci della rottura tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino siano state solamente illazioni. Anche se stiamo parlando della coppia più riservata della politica italiana, abituata a vivere la sua relazione con molta discrezione.

L’unico fatto certo è la ristrutturazione dei bagni di Palazzo Chigi. Si è forse trattato di semplice manutenzione?