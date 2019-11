Mini reunion degli attori de “La storia infinita“, un film del 1984, che ha incantato intere generazioni di ragazzini. A ben 35 anni dall’uscita dell’iconica pellicola, Tami Stronach e Noah Hathaway scattano una foto insieme.

“La storia infinita”, mini reunion dei protagonisti dopo 35 anni

Probabilmente questi nomi non suggeriscono molto ai più. Siamo sicuri, però, che se diciamo il giovane Atreyu e l’Imperatrice bambina, allora tutto ritorna in mente. Sono loro, infatti, i protagonisti della pellicola fantasy del 1984.

I due hanno regalato una mini reunion ai fan. Si sono ritrovati intatti a New York durante la Wintercon, una convention dedicata al fantasy e alla fantascienza. Tami e Noah, protagonisti de “La storia infinita”, non potevano certo mancare e hanno firmato autografi per ore.

Il regno di Fantasia ha incantato milioni di ragazzini, l’incombere del terribile “Nulla” che spazzava tutto e tutti ha regnato negli incubi di tanti adolescenti alla fine del secolo scorso. Detto così sembra tanto tempo e in effetti “La storia infinita” è arrivata al suo trentacinquesimo anno di età, ancora viva nelle mente e nel cuore di molti.

Tami Stronach e Noah Hathaway si sono incontrati per una mini reunion. Il ciuffo fucsia lui, i capelli biondi legati dietro lei.

“Reunion di Atreyu e Moonchild dopo 35 anni. So che avresti voluto essere qui”, ha scritto Hathaway, che interpretava il giovane guerriero Atreyu, postando su Instagram una foto insieme alla collega Stronach, mentre firmano autografi.

Anche l’ex giovane imperatrice del film fantasy ha condiviso lo stesso scatto con la didascalia: “Reunion con Noah dopo 30 anni al WinterCon! che bello!!!”

Le loro carriere, dopo il film, hanno preso strade diverse. Sono rimasti nel mondo dello spettacolo e della danza, ma nessuno dei due ha continuato a recitare come attore. Poco male se pensiamo che i loro personaggi ne “La storia infinita” hanno davvero segnato la storia del cinema e vivranno… all’infinito.