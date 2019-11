Gli elmetti pieghevoli dei deputati giapponesi contro il terremoto

Il Giappone è un paese famoso per l’inventiva dei suoi abitanti, ma purtroppo anche per i terremoti che spesso affliggono il suo territorio. Spesso, per fortuna, i danni sono attenuati dall’ingegneria antisismica con cui sono realizzati gli edifici più moderni. Ma è meglio essere pronti a ogni evenienza.

Ecco come si preparano i deputati della Camera bassa del parlamento nipponico ai quali è stato fornito un casco pieghevole, custodito sotto i rispettivi scranni.

Quella mostrata dalle immagini della tv giapponese è una esercitazione guidata dal presidente del ramo del Parlamento, Tadamori Oshima, che ha detto ai legislatori di mettere i caschi bianchi e mantenere la calma in caso di emergenza. E loro, disciplinatissimi, aprono l’attrezzo e lo indossano restando seduti al loro posto. Chissà, in Italia…