Simone Inzaghi alza bandiera bianca. Lo si poteva intendere già dalla conferenza stampa di ieri, oggi ne è arrivata la conferma. La Lazio rinuncia di fatto all’Europa League, a meno di clamorose sorprese dal campo. Nell’elenco dei convocati per la sfida di stasera con il Cluj all’Olimpico, infatti, non rientrano i nomi di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Due nomi pesanti, indice della voglia del tecnico di concentrarsi sul campionato. A riposo anche altri elementi di primo piano come il portiere Strakosha e Lucas Leiva.

E, in realtà, non c’è nemmeno da biasimare Inzaghi. Complici gli infortuni, fino a questo momento il turnover è stato ridotto all’osso, e ha senso preservare i migliori per la rincorsa alla prossima Champions League. Il girone di Europa League era già abbastanza compromesso, e due vittorie nelle ultime giornate potrebbero anche non bastare a guadagnarsi l’accesso ai sedicesimi di finale.

Di seguito l’elenco completo dei convocati della Lazio per la partita col Cluj:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro.

Centrocampisti: Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo.