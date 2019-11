Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il Democracy Act. La legge, varata dal Congresso americano, sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Lo comunica la Casa Bianca. Intanto è scontro con la Cina che minaccia contromisure.

Trump firma Democracy Act, scontro con la Cina

Il presidente americano in una dichiarazione auspica quindi che le autorità cinesi e di Hong Kong siano in grado di trovare una soluzione amichevole che porti alla pace e alla prosperità di tutti.

La Cina, però, non ci sta. Esprime “forte rammarico” e minaccia di essere pronta ad adottare “decise contromisure” dopo la firma dell’Hong Kong Human Rights and Democracy Act, il pacchetto a sostegno delle proteste in corso da oltre 5 mesi nell’ex colonia.

“La natura di ciò è estremamente abominevole e nasconde assolutamente intenzioni minacciose – si legge in una nota del ministero degli Esteri -. Avvisiamo gli Usa di non procedere ostinatamente sulla sua strada, altrimenti la Cina adotterà decise contromisure e gli Usa dovrà rispondere di tutte le relative conseguenze”.