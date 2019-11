Canada, precipita un piccolo aereo: 7 morti

Sette persone sono morte dopo che un piccolo aereo si è schiantato nella zona della città canadese di Kingston, in Ontario.

L’incidente canadese, secondo quanto riporta Ansa.it, è avvenuto mercoledì sera. Il velivolo era decollato da Markham e diretto all’aeroporto di Kingston, precipitando però a pochi chilometri dalla sua destinazione. Al momento dello schianto sull’aera c’era una allerta vento forte.

Kingston Police confirm that multiple people have died following a small plane crash in a wooded area 2km west of Bayridge Drive & North of Creekford Road.

Several agencies attended the scene including JRCC, OPP, KPF, KFR, & FPS.#ygk #Kingston #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/vnsfdNaOUm

— Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) November 28, 2019