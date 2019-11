Gallinari vince il derby azzurro Nba con Melli, ok Spurs di Belinelli

Danilo Gallinari vince il derby con Nicolò Melli nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Oklahoma City Thunder batte infatti i New Orleans Pelicans per 109-104 con 17 punti (più 7 rimbalzi e 5 assist) in 28 minuti di impiego della 31enne ala piccola di Sant’Angelo Lodigiano, mentre la 28enne ala grande reggiana totalizza 12 minuti restando con la casella immacolata.

Il top-scorer della sfida è Brandon Ingram, a referto con 26 punti contro i 25 di Dennis Schroder. Successo anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che si impongono per 107-97 sui Los Angeles Clippers, costretti così alla resa dopo sette affermazioni di fila.

La 33enne guardia di San Giovanni Persiceto realizza 7 punti in 13 minuti, impreziositi da 6 rimbalzi e 2 assist; non bastano, ai californiani, i 19 punti di Kawhi Leonard. (ITALPRESS)