Juve, Sarri: “Sassuolo pericoloso, CR7 risorsa immensa”

“La partita è pericolosissima, veniamo da una sfida di campionato dove abbiamo speso tanto dal punto di vista delle energie mentali e fisiche, poi c’è stata quella di Champions e quelle sono sempre dispendiose”. Dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico, Maurizio Sarri ha parlato della partita di domani contro il Sassuolo all’Allianz Stadium.

“Domani affrontiamo una squadra che ha dati positivi, hanno una media di 15 tiri a partita, la classifica non corrisponde ai numeri importanti che hanno”. Per Sarri non è un problema dover sceglierne due tra Ronaldo, Dybala e Higuain: “Il mal di testa viene a chi ne ha tre scarsi, non a me – ha spiegato l’allenatore bianconero in conferenza stampa – Cristiano Ronaldo per noi e’ una risorsa immensa, nell’ultima partita dal punto di vista fisico l’ho visto bene, ci ha dato anche una mano a livello difensivo nel finale. Deve crescere in brillantezza, ma questo è normale”.

“È normale anche l’alternanza: abbiamo tre giocatori di livello mondiale, li stiamo alternando e loro stanno facendo bene. Hanno potenzialità enormi”. Elogi a De Ligt (“si sta abituando al nostro campionato e il lavoro che fa con Barzagli è importante per lui”), poi le sue impressioni sulla cerimonia per il Pallone D’Oro di lunedì: “Non so chi lo vincerà, chiaramente io penso e spero che lo vincerà Ronaldo. Mi dispiacerebbe se così non fosse, ma lui è un giocatore di un livello tale che sarà sempre tra i candidati. Tra i giovani spero vinca De Ligt, poi penso che noi abbiamo Dybala che è un candidato serio per il futuro, anche se a me i premi individuali, soprattutto se vengono dati dai giornalisti, mi interessano poco”. (ITALPRESS)