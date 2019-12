Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Puro dominio da parte del campione del mondo britannico della Mercedes, che si aggiudica la gara di Yas Marina chiudendo con un netto distacco sulla concorrenza e con il giro veloce.

Hamilton trionfa nell’ultimo Gp ad Abu Dhabi, terzo Leclerc

Ferrari chiude con un amaro terzo gradino del podio conquistato dal monegasco Charles Leclerc, sul quale però pesa un'investigazione per un'incongruenza rilevata al livello del carburante. Seconda posizione per la Red Bull dell'olandese Max Verstappen.

Quarto posto per l’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, in rimonta dall’ultima posizione per la penalità powerunit, davanti al tedesco Sebastian Vettel, che si prende la quinta posizione con un sorpasso nel finale ai danni di Alexander Albon.

In top-10 e dunque in zona punti anche Sergio Perez, Lando Norris, Daniil Kvyat e Carlos Sainz. Sedicesimo, invece, l’italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.

