Ottavo “scudetto” in Cina per il Guangzhou Evergrande di Cannavaro

il Guangzhou Evergrande guidato in panchina da Fabio Cannavaro ha conquistato lo ‘scudetto’ cinese. Vincendo al Tianhe Stadium per 3-0 contro lo Shanghai Shenhua nella 15esima e ultima giornata di ritorno della SuperLeague,

Le reti, per i padroni di casa, portano la firma di Wei Shihao, Park Ji-Soo ed Elkeson.

Nella classifica finale, il Guangzhou, capace di vincere il titolo nazionale con un bottino di 72 punti, mantiene le due lunghezze di vantaggio sulla seconda della classe, il Beijing Guoan, che si è imposto per 3-2 sullo Shandong Luneng.

Terza piazza per lo Shanghai Sipg, che rifila un tennistico 6-0 allo Shenzhen di Roberto Donadoni, già matematicamente retrocesso assieme al Beijing Renhe. Per il Guangzhou Evergrande, in passato allenato con grandi risultati anche da Marcello Lippi, si tratta dell’ottavo trionfo nel massimo torneo del Sol Levante.

(ITALPRESS).