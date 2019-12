Il derby lombardo apre la quattordicesima giornata di Serie A. Brescia e Atalanta si affrontano al Rigamonti in una condizione di classifica ben diversa. Le Rondinelle cercano riscatto dopo un periodo nero, mentre la Dea vuole riprendere la propria corsa verso la zona Champions. Nel pomeriggio, poi, sarà la volta di Genoa-Torino, con Fiorentina-Lecce a chiudere il programma del sabato.

Domenica, invece, sarà la volta della lotta per le posizioni più nobili. La Juventus cerca la fuga nel match di mezzogiorno e mezzo con il Sassuolo, mentre l’Inter tenterà di rispondere a San Siro con la SPAL. In serata la Roma fa visita all’Hellas Verona, tra le grandi sorprese di stagione. Si chiude lunedì, per il monday night Cagliari-Sampdoria.

I risultati della 14a giornata di Serie A

Brescia-Atalanta 0 – 3 FINALE

Genoa-Torino 0 – 1 FINALE

Fiorentina-Lecce 0 – 1 FINALE

Juventus-Sassuolo 2 – 2 FINALE

Inter-SPAL 0 – 0

Lazio-Udinese 1 – 0

Parma-Milan 0 – 0

Napoli-Bologna

Hellas Verona-Roma

Cagliari-Sampdoria