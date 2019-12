Ha ufficialmente preso il via il Cyber Monday, la giornata tradizionalmente dedicata ai super sconti su articoli elettronici e tecnologici. Dopo il Balck Friday, lunedì 2 dicembre continua il tempo delle grandi occasioni per lo shopping.

Cyber Monday, al via i super sconti su articoli elettronici e tecnologici

Qualcuno deve ancora riprendersi dal Black Friday ma conviene far presto perché è già arrivato il Cyber Monday. Articoli tecnologici ed elettronici in super offerta per un’intera giornata.

Tablet, smartphone, pc e stampanti, tv, ma anche viaggi e tanto altro verranno proposti a prezzi molto convenienti. A beneficiarne saranno soprattutto i siti di vendita online.

“Un’occasione da non perdere per i siti e-commerce che vogliono segnare sul calendario un’altra giornata dal bilancio più che positivo”, afferma Anastasia Sfregola, sales director per il mercato italiano di Kooomo, la piattaforma tecnologica e-commerce di nuova generazione che aiuta le aziende a vendere online e internazionalizzare.

Numeri da capogiro per il Cyber Monday

Sempre più gente si affida alle gradi occasioni di sconti per i propri acquisti. Deloitte, azienda leader nel mondo per i servizi alle imprese, ha stimato che il 53% delle persone si affiderà al Cyber Monday per le compere. Per il 2019, nel periodo che va dal Black Friday a Capodanno, le vendite online da parte dei rivenditori dovrebbero raggiungere i 144-149 miliardi di dollari.

Le stime prevedono una crescita per l’e-commerce tra il 14% e il 18%, con uno scatto piuttosto netto rispetto al’11,2% del 2018. L’e-commerce punta al record in questa giornata.

Dai calcoli di Adobe Digital Insights, che fornisce le informazioni più complete e accurate sul commercio al dettaglio e sull’e-commerce, le vendite totali online durante il Cyber Monday dovrebbero raggiungere i 9,4 miliardi di dollari (rispetto ai 7,5 miliardi del Black Friday e i 3,6 miliardi del sabato seguente).

Il numero più alto di acquisti sono generalmente effettuati da acquirenti sopra i 40 anni, nel 65% dei casi. Quasi due terzi di loro prevedono di utilizzare gli smartphone per lo shopping, rispetto alla metà del resto della popolazione.

Non solamente prodotti tecnologici. I consumatori puntano anche ad altro. Questi clienti, infatti, sono più propensi degli altri a comprare vestiti, gift card e libri per i componenti della loro famiglia, soprattutto per coniugi e figli.

La loro spesa maggiore però (31% del loro budget per gli acquisti) va verso i viaggi o lo svago fuori di casa. Anche i ventenni (65%) e i trentenni (61%) sono particolarmente interessati a trovare un affare durante il Cyber Monday.

“La stagione delle spese pre-natale non è più solo il momento per acquistare regali. I consumatori spendono molto anche per l’intrattenimento, i viaggi, gli eventi. I rivenditori online devono adeguare le loro strategie in base alle nuove abitudini dei consumatori”, conclude la sales director di Kooomo.

I vantaggi dello shopping online

“Il Cyber Monday punta a diventare il più grande giorno di shopping online – spiega l’esperta di buisiness online – la sua caratteristica distintiva è che le vendite sono, in linea di massima, solo online. Il che dà ai siti il vantaggio dell’assenza di concorrenza da parte dei negozi al dettaglio”.

Sono tanti, infatti, i vantaggi di uno shopping online. Lo sanno bene i consumatori, che possono così confrontare meglio i prezzi, evitare lunghe file ai negozi e, soprattutto, riuscire a fare ricerche dettagliate prima di procedere con gli acquisti.

L’occasione è ghiotta anche per i rivenditori. “Il lunedì successivo al Black Friday – continua Sfregola – offre ai rivenditori una maggiore flessibilità nella gestione delle offerte perché permette di introdurre vendite flash ora per ora, a seconda del comportamento dei consumatori. Un’opportunità per i rivenditori per portare traffico extra sui loro siti e aumentare le entrate”.