I Medici 3 – Nel nome della famiglia, cast e trama della nuova stagione

I Medici 3 – Nel nome della famiglia pronto al debutto, lunedì 2 dicembre su Rai 1. La grande fiction storica sta per ritornare sul piccolo schermo con la nuova ed attesissima terza stagione.

I Medici 3: cast, trama e anticipazioni della nuova stagione

Quattro imperdibili appuntamenti in prima serata per far rivivere la famiglia Medici. A partire da lunedì 2 dicembre alle 21:30, su Rai1 andrà in onda la terza stagione della serie tv storica. La seconda puntata, invece, è prevista per martedì 3, stessa rete, stessa ora.

La fiction prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e scritta da Frank Spotnitz con la regia di Christian Dugay, è di nuovo ponta ad appassionarci.

Come per le precedenti stagioni, gli episodi de I Medici 3 saranno otto, divisi in quattro serate. Gli amati personaggi di una delle famiglie più potenti della storia italiana stanno per tornare. In questa nuova avventura scopriremo come Lorenzo il Magnifico, alias Daniel Sharman, riuscirà a gestire economicamente e politicamente una famiglia potente come quella de I Medici.

Il cast

Nel cast de I Medici 3 ripropone volti noti dalle precedenti stagioni. Ritroveremo, infatti, Synnøve Karlsen nel ruolo di Clarice Orsini, moglie del Magnifico. Alessandra Mastronardi sarà ancora una volta Lucrezia Donati, amante di Lorenzo. E poi ancora Aurora Ruffino nei panni di Bianca de’ Medici, sorella del Magnifico e moglie di Guglielmo de’ Pazzi, e infine Charlie Vickers sarà Guglielmo de’ Pazzi.

Nuovi volti tra gli interpreti de I Medici 3. Neri Marcorè, infatti, vestirà i panni di Papa Innocenzo VIII. Francesco Montanari, invece, sarà Girolamo Savonarola, mentre Stephen Hagan interpreterà Leonardo da Vinci.

La trama

In lavorazione tra Volterra, Pienza e Castelfiorentino, I Medici 3 continueranno la storia di Lorenzo Il Magnifico raccontandone la vita adulta, i due anni di guerra con Papa Sisto IV e i successi in politica estera che lo resero, insieme alla sua passione per l’arte e la poesia, uno dei personaggi principali del Rinascimento italiano.

Lorenzo de Medici è assetato e tormentato dal desiderio di vendetta: sono passati solo pochi mesi dalla Congiura dei Pazzi, un attacco feroce in cui Giuliano de Medici, fratello de il Magnifico, ha perso la vita. Lorenzo infatti, è in guerra aperta con Papa Sisto IV, colui che ha autorizzato la strage, e con Conte Riario, ultimo dei sopravvissuti tra i congiurati.

I primi episodi gireranno attorno al dilemma che occupa la mente di Lorenzo. Come reagire alla situazione creatasi? Diviso tra il desiderio di vendetta e la volontà di concludere la situazione con un compromesso. La razionalità di Lorenzo, che lo ha sempre guidato nelle sue scelte, è adesso messa a dura prova.

Da un lato la moglie Clarice cercherà di convincere Lorenzo ad accettare la realtà dei fatti salvando sia la sua anima che il destino della città. L’animo di Lorenzo, però, è tormentato. La speranza di ritrovare la pace si fa sempre più lontana. Neanche la scoperta che Giuliano ha lasciato un figlio, Giulio, riuscirà a distoglierlo dai suoi obiettivi.

Non c’è solamente la famiglia, seppur questa stagione porti un titolo inequivocabile. Nemico di questa terza stagione sarà l’inaspettato Girolamo Savonarola, frate domenicano che infiammerà il popolo fiorentino con le sue prediche accese contro la famiglia dei Medici.

L’economia di Firenze, in quegli anni, è molto instabile. Lorenzo, quindi, si vede costretto a mettere da parte gli antichi ideali politici. Questo metterà in crisi il suo rapporto con la moglie Clarice, soprattutto dopo che Il Magnifico rimarrà incantato dalla bellezza di Ippolita Sforza.

Sulla scia del rapporto con Sandro Botticelli, l’amore di Lorenzo per l’arte e la bellezza continuerà a favorire il lavoro di grandi maestri come Michelangelo e Leonardo da Vinci.