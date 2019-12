In vendita la maglia celebrativa per i 120 anni del Milan. Ma quanto costa!

Il Milan si accinge a festeggiare il suo 120° compleanno: il club meneghino fu fondato il 16 dicembre del 1899, col nome di Milan Football & Cricket Club. Per l’occasione, lo sponsor tecnico, la Puma, ha realizzato una maglia celebrativa, con Suso come modello.

La maglia, con le strisce strette, il numero 120 sotto lo stemma, sul petto, e le due date, 1899 e 2019 sotto il colletto, dietro, mentre su un fianco c’è la scritta con la frase di Herbert Kilpin, l’inglese tra i fondatori del club, “Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso delle fiamme e il nero della paura dei nostri avversari”.









Non tutti i commenti, però, sono stati entusiasti. Alcuni per la scelta di Suso come modello, mentre qualcuno ha obiettato il costo davvero elevato, 190 euro, del prezzo della maglia messa in vendita sul sito della Puma.