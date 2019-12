Roma ha vinto la sua sfida. Con una nota ufficiale, la Ligue Europenne de Natation ha confermato che sarà la capitale italiana a ospitare gli Europei 2022. Nuoto, nuoto di fondo, sincronizzato, pallanuoto e tuffi andranno in scena in Italia per la prima volta dal 2009, quando Roma ospitò i Mondiali dei record con i nuovi costumi.

Ufficiale. La 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto del 2022. Lo ha comunicato la @LENaquatics con una nota ufficiale.https://t.co/tQWADpo8VK#roma2022 pic.twitter.com/FZcMV4ROKR — Federnuoto (@FINOfficial_) December 2, 2019

Roma, che ha battuto la concorrenza di Kazan e Monaco, si prepara così a ospitare nuovamente la massima rassegna continentale. Un evento che sarà una piattaforma importante per il rilancio del nostro sistema nuoto, che può contare su un nucleo di giovani emergenti dai quali ripartire anche dopo la fine del fenomeno Pellegrini. Nomi come quelli di Quadarella saranno il simbolo della nuova onda del movimento, pronto a raccogliere l’eredità dei campioni attuali, da Paltrinieri in giù.