L’Onu torna a lanciare l’allarme sullo stato del clima nel mondo. Quello che sta per chiudersi è stato il decennio più caldo dal 1875, quando sono partite le rilevazioni e il 2019 si appresta a essere il secondo o il terzo anno più caldo di sempre. Le temperature medie per i periodi di cinque anni (2015-2019) e dieci (2010-2019) sono quasi sicuramente le più alte mai registrate. Il record spetta a 2016, quando il fenomeno del niño, la corrente calda che parte dal Pacifico, ha fatto innalzare le temperature globali a livelli mai raggiunti prima.

Un quadro, se così possiamo definirlo, “agghiacciante”. Secondo la World meteorological organization, una agenzia delle Nazioni unite, il 2019 conclude un decennio di eccezionale calore globale, con il progressivo ritiro dei ghiacciai e i livelli del mare in aumento. Le temperature medie per il periodo di 10 anni (2010-2019) saranno le più alte mai registrate.

Dati che arrivano in occasione del Cop25, in corso a Madrid, in Spagna. La dichiarazione del WMO sullo stato del clima globale afferma che la temperatura media globale nel 2019 (da gennaio a ottobre) era di circa 1,1 gradi Celsius superiore rispetto al periodo preindustriale.

Le concentrazioni di anidride carbonica nell’atmosfera hanno raggiunto un livello record di 407,8 parti per milione nel 2018 e hanno continuato ad aumentare nel 2019. La CO 2 dura nell’atmosfera per secoli e nell’oceano ancora più a lungo, bloccando così i cambiamenti climatici.

L’innalzamento del livello del mare è accelerato dall’inizio delle misurazioni satellitari nel 1993 a causa dello scioglimento delle calotte glaciali in Groenlandia e Antartide, secondo il rapporto.

L’oceano, che funge da cuscinetto assorbendo calore e anidride carbonica, sta pagando un prezzo pesante. Il calore oceanico è a livelli record e ci sono state diffuse ondate di calore marine. L’acqua di mare è il 26 percento più acida rispetto all’inizio dell’era industriale. Gli ecosistemi marini vitali vengono degradati.

L’estensione minima giornaliera di ghiaccio marino artico a settembre 2019 è stata la seconda più bassa del record satellitare e ottobre ha visto ulteriori record di basse estensioni. In Antartide, il 2019 ha visto in alcuni mesi record di basse concentrazioni di ghiaccio.

“Se non intraprendiamo azioni urgenti per il clima ora, stiamo andando verso un aumento della temperatura di oltre 3 ° C entro la fine del secolo, con impatti sempre più dannosi sul benessere umano”, ha dichiarato il segretario generale del WMO Petteri Taalas. “Non siamo per nulla sulla strada giusta per raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi”.

“Su base giornaliera, gli impatti dei cambiamenti climatici si manifestano in condizioni meteorologiche estreme e “anormali”. Nel 2019, i rischi legati al clima e al clima sono evidenti. Onde di calore e inondazioni che erano eventi “una volta al secolo” stanno diventando eventi più regolari. I paesi che vanno dalle Bahamas al Giappone al Mozambico hanno subito l’effetto di devastanti cicloni tropicali. Incendi violenti attraversarono l’Artico e l’Australia “, ha dichiarato Taalas.

“Uno dei principali impatti dei cambiamenti climatici sono i modelli di pioggia più irregolari. Ciò rappresenta una minaccia per i raccolti e, in combinazione con l’aumento della popolazione, comporterà in futuro notevoli sfide per la sicurezza alimentare per i paesi vulnerabili “, ha affermato.

Le condizioni di calore estremo stanno causando un tributo crescente alla salute umana e ai sistemi sanitari con maggiori impatti in presenza di invecchiamento della popolazione, urbanizzazione, effetti delle isole di calore urbane e disuguaglianze sanitarie. Nel 2018, si sono verificate 220 milioni di esposizioni ad ondate di calore in più da parte di persone vulnerabili di età superiore ai 65 anni, rispetto alla media del basale del 1986-2005. L’Europa ha vissuto due significative ondate di calore nell’estate del 2019. A giugno, un’ondata di calore che ha colpito l’Europa sud-occidentale e centrale ha provocato un numero di morti in Spagna e Francia. L’ondata di calore più significativa si è verificata a fine luglio, interessando gran parte dell’Europa centrale e occidentale. Nei Paesi Bassi, l’ondata di calore è stata associata a 2.964 morti, quasi 400 morti in più rispetto a una settimana estiva media

La variabilità climatica e gli eventi meteorologici estremi sono tra i fattori chiave del recente aumento della fame nel mondo e una delle principali cause di gravi crisi. Dopo un decennio di costante declino, la fame è di nuovo in aumento – oltre 820 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2018. Tra 33 paesi colpiti da crisi alimentari nel 2018, la variabilità climatica e il clima estendono un fattore trainante insieme a shock economici e conflitti in 26 paesi e il driver principale in 12 dei 26.

Più di 10 milioni di nuovi spostamenti interni sono stati registrati tra gennaio e giugno 2019, 7 milioni innescati da eventi pericolosi come il ciclone Idai nell’Africa sud-orientale, il ciclone Fani nell’Asia meridionale, l’uragano Dorian nei Caraibi, inondazioni in Iran, Filippine ed Etiopia , generando gravi esigenze umanitarie e di protezione. Il numero di nuovi spostamenti associati a condizioni meteorologiche estreme potrebbe triplicare fino a circa 22 milioni entro la fine del 2019.