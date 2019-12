Coppa Italia, la Cremonese elimina l’Empoli: agli ottavi con la Lazio

ottavi di Coppa Italia che vedranno gli uomini di Baroni di scena allo stadio Olimpico un pareggio nelle ultime 4 partite di campionato e apparsa subito in difficoltà sin dai primi minuti di gioco. Un gol di Claiton basta alla Cremonese per battere l’Empoli 1-0 e qualificarsi agliche vedranno gli uomini di Baroni di scena allo stadio, contro la Lazio. Continua il momento no della formazione di Muzzi reduce da tre sconfitte edi campionato e apparsa subito in difficoltà sin dai primi minuti di gioco.

E infatti nel primo tempo il migliore in campo dei toscani è il portiere Provedel, chiamato all’8′ a un intervento in tuffo su conclusione di Soddimo prima di ripetersi due minuti dopo sul diagonale di Ceravolo.

Ma al 33′ non può nulla per evitare lo svantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Claiton si fa trovare pronto in area e col tacco devia alle spalle di Provedel una conclusione di Castagnetti. Per assistere al primo tiro in porta dell’Empoli bisogna aspettare il 43′: Mancuso ci prova dalla distanza e costringe Volpe a salvarsi in angolo.

Non c’è la reazione dell’Empoli nella ripresa ma c’è il raddoppio sfiorato dalla Cremonese: al 60′ Renzetti ha la palla del 2-0 ma da posizione favorevole calcia alto. Alla mezz’ora Muzzi concede minuti a Merola e il cambio scuote l’Empoli: Bajrami una palla solo da appoggiare in rete ma né l’ex Inter e né Bandinelli riescono ad arrivare sul pallone.