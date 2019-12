Il comandante Luca Parmitano incontra, in una diretta audio dalla stazione spaziale, gli studenti dell’Istituto comprensivo Lipari, dell’omonima isola eoliana.

L’evento conclusivo del progetto ARISS è previsto per sabato 7 dicembre 2019.

Luca Parmitano in diretta dalla stazione spaziale con l’Istituto comprensivo Lipari

L’intera parte tecnica del collegamento è curata dall’ A.R.E. – Associazione Radioamatori Eoliani, che dopo aver provveduto ad allestire le complesse tecnologie necessarie ed aver sostenuto la serie di test obbligati, è ora pronta a sostenere l’intera fase operativa del collegamento.

Gli alunni invece, dopo aver elaborato le domande che saranno poste al comandante Parmitano, e dopo che le stesse hanno passato il vaglio dell’Agenzia Spaziale, hanno dedicato il loro tempo per approfondire i vari aspetti dell’evento, elaborando materiali originali di varia natura che saranno esposti e illustrati in occasione dell’evento, col supporto dei loro insegnanti.

L’evento

L’evento sarà strutturato come segue:

• Sabato 07.12.2019 – dalle h. 10.00 alle h.12.00, presso l’aula magna del plesso S.Lucia: presentazione del progetto e delle attività didattiche elaborate dagli alunni con i loro insegnanti.

• Sabato 07.12.2019 – h. 12.00: arrivo e accoglienza autorità ed ospiti; saluti degli intervenuti e presentazione generale dell’iniziativa; in questa fase potranno essere rivolte ai responsabili di progetto brevi domande sulla parte tecnica e organizzativa.

• Sabato 07.12.2019 – h. 12.40: collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale (solo gli alunni già individuati e autorizzati dall’agenzia spaziale porranno in diretta audio le domande al comandante Parmitano che risponderà di seguito a ciascun alunno; ai presenti non autorizzati non è consentito assolutamente alcun intervento durante il collegamento, che dovrà avvenire nel silenzio più assoluto e senza commenti e/o applausi);

• Al termine del collegamento, la cui durata prevista sarà di circa 10/15 minuti, potranno essere poste ulteriori domande ai responsabili del progetto. L’evento si concluderà con una breve esibizione musicale.

• Gli ospiti (alunni, genitori, altro…) che non possono accedere ai posti numerati previsti per l’accesso in aula magna, possono seguire l’evento in diretta streaming c/o la sala congressi dell’Hotel Aktea.

• L’evento può essere anche seguito in modalità diretta streaming collegandosi nell’ orario previsto al link presente al sito di Istituto ( www.iclipari.gov.it ) e/o alla pagina Facebook dell’ARE-Associazione Radioamatori Eoliani; oppure ancora in TV su TeleSpazio, al canale 611 del digitale terrestre.