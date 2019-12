Centinaia di sequestri in tutta Italia e perquisizioni congiunte in Piemonte, Calabria, Emilia Romagna e Toscana. Cinque gli indagati. E’ l’esito di contrasto alla ludopatia. in Piemonte, Calabria, Emilia Romagna e Toscana. Cinque gli indagati. E’ l’esito di un’operazione svolta dalla polizia di Roma, Torino e Vercelli e della guardia di finanza di Torino legata al

Sequestrare centinaia di videoslot in tutta Italia, 5 indagati

In particolare, è stata disarticolata una rete criminale di produttori, gestori e altri operatori del mondo del gioco d’azzardo, che avevano installato in tutta Italia centinaia di apparecchi del tutto simili a slot machine, pur essendo privi delle previste autorizzazioni e del collegamento con la rete telematica dello Stato, perché spacciati per dispositivi medicali contro la ludopatia.

Secondo gli inquirenti “gli apparecchi illeciti, in sostanza, si differenziavano unicamente per accettare gettoni al posto di monete e, da una parte non venivano in alcun modo garantite le probabilità di vincita fissate esplicitamente dalle norme di settore, dall’altra non vi era alcun collegamento con la rete telematica dello Stato”.