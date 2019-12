Vasco Rossi torna sul piccolo schermo. Prossimamente in tv il docu-film VascoNonStop Live. Si tratta del progetto che ha documentato i tour durante i quali il rocker di Zocca si è esibito nei maggiori stadi italiani negli ultimi due anni, il VascoNonStop Live 2018 e il VascoNonStop Live 2019.

Vasco Rossi, il docu-film prossimamente in tv

Dopo averci provato con il docu-concerto Siamo Solo Noi – Sei come 6, andato in onda nel giugno scorso, Canale 5 punterà ancora su Vasco Rossi.

Con un’esclusiva per il piccolo schermo, andrà in onda prossimamente il docu-film VascoNonStop Live. Il progetto raccoglie le immagini dei concerti degli ultimi due anni, nei maggiori stadi italiani.

Nel 2018, Vasco Rossi si è esibito allo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino, allo Stadio Euganeo di Padova, allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio San Nicola di Bari e allo Stadio San Filippo di Messina.

Nel 2019, invece, oltre alle date di Lignano Sabbiadoro, il rocker si è esibito 6 volte allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e alla Fiera di Cagliari.

Il promo di VascoNonStop Live è attualmente in rotazione. Il docu-film è stato distribuito nei cinema il 25, il 26, e il 27 novembre. Sul piccolo schermo andrà in onda dopo l’11 dicembre. La pellicola è diretta dal regista Pepsy Romanoff e prodotta da Universal Music in collaborazione con Giamaica.

Nelle sale, il progetto ha racconto oltre 50mila spettatori. Il grande successo ha portato ad un ritorno al cinema previsto per il 10 e per l’11 dicembre. Per questo motivo si suppone che arriverà dopo il tv.

Il precedente tentativo della Rai non era andato a buon fine. Paolo Bonolis aveva condotto la trasmissione dello storico concerto Modena Park 2017, il concerto che detiene il record mondiale di spettatori paganti, sul primo canale. In quell’occasione però le critiche sui social furono molto pesanti.