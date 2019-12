Cesare Cremonini sempre più innamorato della sua Martina, ecco la dedica social

Cesare Cremonini sempre più innamorato della sua Martina. Il cantautore non nasconde il suo amore e su Instagram pubblica lo scatto di un tenero bacio alla fidanzata, accompagnato da una dolce dedica.

Cesare Cremonini sempre più innamorato della sua Martina

Cremonini è uscito allo scoperto con la bella Martina Maggiore a fine settembre. I due erano stati fotografati insieme allo stadio a Bologna e poi il cantautore aveva condiviso lo stesso scatto su Instagram. In seguito ha pubblicato un’altra foto inedita che sanciva l’ufficialità della loro relazione.

Ormai non c’è nulla da nascondere. Anzi Cremonini è orgoglioso del suo amore e lo mostra al mondo social. Sul suo profilo Instagram, infatti, il cantautore bolognese condivide una dolce foto con la fidanzata Martina accompagnata da una dedica speciale.

Le parole vengono dalla sua canzone “Giovane Stupida” (uno degli inediti contenuti nell’album “Cremonini 2C2C The Best Of“): “Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede in questa parte dell’Universo. Poi vedo te”, scrive il cantautore.

Ad avere ispirato le parole di “Giovane Stupida” sarebbe stata proprio la giovane studentessa romagnola e lo stesso Cremonini durante la conferenza stampa di presentazione dell’album ha rivelato: “C’è stato il momento in cui ero single e poi mi sono fidanzato con una più giovane, la canzone è nata da lì”.

Ironicamente, inoltre, Cremonini accompagna la dedica con due hashtah che fanno riferimento alla canzone della dedica e alla “differenza” d’età con la fidanzata. #GiovaniStupidi2C2C e #HoMalDiSchiena ha scritto il cantautore.